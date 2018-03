Ana Filipe Silveira Hoje às 12:26 Facebook

Sempre tiveram uma relação próxima. Não é por isso de estranhar que, depois de ter sido acusado de plágio nas redes sociais, Diogo Piçarra veja o seu irmão utilizar as mesmas plataformas para apontar o dedo aos portugueses e acusá-los de serem responsáveis por terem acabado com o sonho do cantor.

O desabafo foi feito no Instastories de André Piçarra. "Estou triste com os portugueses. Acabaram com o sonho do meu irmão", começa por escrever o gémeo do ex-concorrente ao Festival RTP da Canção, que viu a sua música ser comparada ao cântico litúrgico de 1979 "Abre os meus Olhos".

"Não têm noção do quão brilhante ele é, o ser humano que representa e o músico que está dentro dele", prossegue André.

Parabéns, acabaram de perder o português com mais vontade de representar Portugal e de obter um grande resultado (André Piçarra)

Recorde-se que, depois de levantada a dúvida sobre a originalidade de "Canção do Fim", a preferida dos votos dos espetadores e dos jurados do certame nacional nas duas semifinais, Diogo Piçarra optou por desistir do concurso. A RTP reagiu, afirmando compreender a decisão do cantor, bem como a sua editora, a Universal Music Portugal.

A pedido da N-TV, site de televisão e entretenimento da Global Media Group, Luís Jardim fez a "escrita musical" das duas canções e deu o seu veredicto: "Não é plágio nem aqui nem na China".

Em outubro de 2016, aquando do 26º aniversário dos gémeos, cujas imagens pode ver na galeria acima, Diogo Piçarra dedicou a André a música "90".