George Michael homenageado pela família um ano após a morte

A família de George Michael recordou o cantor no dia de Natal, um ano depois da sua morte, e partilhou uma fotografia da sua infância com uma mensagem emocionada.

Numa longa mensagem partilhada no site oficial de George Michael, que morreu há um ano, no dia 25 de dezembro, a família do músico britânico falou de "um Natal duro sem ele", mas agradeceu o apoio dos fãs. "Sabemos que não estamos sozinhos no luto pelo aniversário da sua morte", pode ler-se no comunicado.

A ilustrar o texto, a família publicou uma fotografia de George Michael em criança, a brincar na neve.

"Queremos agradecer-vos antes de tudo por terem levado 'Listen Without Prejudice' até ao número um novamente. Ficámos felizes e tristes ao mesmo tempo...", escreveram os familiares.

"Este ano trouxe novos e duros desafios a todos aqueles que eram próximos e leais ao 'Yog', sendo que um deles foi a necessidade de nos fazermos de fortes este mês ao ouvir 'Last Christmas' e 'December Song' em lojas, carros e rádios, tal como aconteceu durante décadas, sabendo que ele já não está connosco. O Yog, que adorava o Natal e esperava sempre que nevasse, haveria de querer que todos vocês, que o adoravam e amavam (sim - ele sabe disso) parassem um pouco, fizessem um brinde a ouvir a música dele e pensassem nele com carinho, assegurando-se que se divertem e apreciam o vosso tempo com família e amigos", concluem.

Recorde-se que George Michael, que teve vários problemas com drogas e álcool, morreu aos 53 anos de causas naturais, resultantes de doença cardíaca. O antigo cantor e autor do grupo "Wham!" foi encontrado morto em casa, em Oxfordshire, a 25 de dezembro do ano passado.