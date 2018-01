Georgina começa dia de aniversário sem Cristiano Ronaldo

Nuno Azinheira Hoje às 14:05 Facebook

O dia tem 24 horas e Georgina vai ter tempo para comemorar com o seu "mais que tudo", mas nas primeiras fotos do dia de aniversário, que se assinala este sábado, Cristiano Ronaldo não aparece. CR7 está em estágio para o jogo do Real Madrid em Valência.

"Bom dia, minha gente! Hoje é o dia do meu aniversário, quero agradecer a todos por gostarem de mim, apoiarem-me e acompanhar-me em mais um ano da minha vida. Ainda falta celebrar com muitas outras pessoas especiais para mim..."

Foi desta forma que Georgina se dirigiu aos seus seguidores, legendando uma de duas fotografias que publicou esta manhã. Na primeira, a modelo surge com um balão com a sua idade, 24. Na segunda imagem surge um grande grupo de amigos da namorada de Ronaldo.

O capitão da Seleção Nacional não pôde estar presente porque está em estágio para o jogo desta tarde em Valência (15.15 horas em Portugal continental), a contar para a Liga espanhola, competição em que o Real se encontra em quarto lugar, a 19 pontos do Barcelona.