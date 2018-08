Georgina continua a festejar a vitória de Cristiano Ronaldo na Champions

Nuno Azinheira 28 Maio 2018 às 13:15 Facebook

Dois dias depois da vitória do Real Madrid em Kiev sobre o Liverpool (3-1), Georgina Rodríguez continua a festejar e a elogiar o companheiro, Cristiano Ronaldo. De sábado até esta segunda-feira, são muitas as fotografias da festa.

Georgina Rodríguez não para nos elogios a CR7. A espanhola voltou a publicar esta segunda-feira no Instagram três fotografias da noite em que o Real Madrid conquistou a sua 13ª Liga dos Campeões, a quinta de Cristiano Ronaldo.

Numa primeira fotografia, Georgina surge ao lado do internacional português, e ambos seguram no troféu com um cachecol do Real Madrid.

Numa segunda fotografia, os protagonistas são os mesmos, mas a eles juntaram-se Ema Aveiro, uma das irmãs de Ronaldo, José Semedo, grande amigo de CR7, e Ivana Rodríguez, irmã de Georgina.

Numa terceira fotografia, Georgina surge no relvado, depois do jogo, ao lado de Anna Mariana Casemiro, mulher do jogador brasileiro do Real Madrid, que já vestiu as cores do F.C. Porto.

Os festejos públicos de Georgina começaram logo no fim de semana, com a espanhola a deixar uma sentida homenagem ao namorado, na legenda a uma fotografia em que surge acompanhada de Ronaldo e do filho mais velho, Cristianinho.

Leia a mensagem emocionante escrita por Georgina:

"O nosso campeão.

Mereces. Que felizes nos fazes a todos! Enervámo-nos mas temos a taça. Com a tua segurança e trabalho diário conseguiste. Porque quando chegas cansado de treinar, o teu fascínio e paixão te empurram para continuar a trabalhar forte em casa.

Nunca é suficiente para ti, não te conformas e é isso que te faz grande.

És um exemplo para todo o mundo.

Amamos-te."