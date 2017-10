Georgina declara-se publicamente a Cristiano Ronaldo e aos filhos

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:08 Facebook

A poucos dias de ser mãe, Georgina Rodríguez declarou-se publicamente a Cristiano Ronaldo e aos seus filhos, com uma fotografia da família reunida na qual sobressai a barriga de grávida da modelo espanhola.

É "a família mais doce do mundo", consideram alguns seguidores da namorada do craque do Real Madrid. E com a felicidade estampada nas suas caras, como atesta a mais recente imagem partilhada por Georgina Rodríguez na sua conta de Instagram.

"Não tenho palavras. Amo-os", confidenciou esta segunda-feira a manequim, de 23 anos, na legenda de uma fotografia na qual se pode ver o casal com os três filhos de CR7, Cristianinho, de sete anos, e Eva e Mateo, de quatro meses, que se apresentam ao colo do pai e da sua namorada.

A fotografia voltou a enternecer os seguidores da modelo espanhola, que carrega o quarto filho do craque madeirense. O nascimento do bebé, que segundo a imprensa internacional será uma menina, está previsto para este mês.