Georgina deslumbra com "look Kardashian" na Semana da Moda de Paris

Georgina Rodríguez viajou de Itália até França para assistir na primeira fila ao desfile da Balmain na Semana da Moda de Paris. O "look" usado mereceu a atenção da imprensa internacional, que o comparou aos visuais extravagantes do famoso clã Kardashian.

"Não é Kim Kardashian, é Georgina Rodríguez em Paris", escreve, a título de exemplo, a revista espanhola "Hola!", que dedica um artigo no seu site à aparição da cara-metade de CR7 na Semana da Moda de Paris.

O motivo? A criação que a espanhola escolheu usar no evento em que foram conhecidas as apostas da Balmain para a estação primavera/verão do próximo ano. O vestido usado por Geo é um drapeado de cetim verde, composto por vários detalhes metálicos que saltam à vista, sobretudo nas ombreiras e na gola.

"Esta poderia ter sido a escolha de qualquer membro do clã Kardashian-Jenner. De facto, Kim, Kourtney, Kendall, Kylie e, inclusivamente, a sua mãe, Kris, apostam recorrentemente em criações muito semelhantes a esta", lembra a "Hola!".

Nas redes sociais, a namorada de Cristiano Ronaldo assinalou a sua passagem pela capital francesa e, especificamente, pela sua Semana da Moda com uma fotografia ao lado de Olivier Rousteing, diretor criativo da Balmain, "Estou honrada por usar este fantástico vestido", disse.