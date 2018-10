Georgina diz que Ronaldo é a sua "pessoa favorita"

Dúlio Silva Hoje às 11:01 Facebook

Georgina Rodríguez declarou-se a Cristiano Ronaldo nas redes sociais, numa altura em que o atleta português enfrenta uma dura acusação de violação por parte da norte-americana Kathryn Mayorga.

A singela declaração de amor foi publicada, na noite de sábado, no Instastories, ferramenta do Instagram. A uma fotografia do casal, a mãe da filha mais nova do futebolista juntou a seguinte afirmação: "A minha pessoa favorita". A esta frase, Georgina acrescentou ainda um "emoji" em forma de coração.

Três dias antes, a espanhola publicava na mesma rede social um vídeo em que surgia com Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo. "Nossos filhos. Nossa Vida. Amamos-te, Cristiano", legendou.

As primeiras palavras dirigidas ao namorado desde que está a ser acusado de violação aconteceram, porém, há já duas semanas. Na altura, disse que Ronaldo transforma "sempre os obstáculos" que lhe atravessam o caminho "em impulso e força para crescer e demonstrar o quão grande ele é".

"Obrigada por nos fazeres desfrutar em cada partida. Sempre mais e melhor", agradeceu ainda.

Acusado de 11 crimes pela norte-americana Kathryn Mayorga - entre os quais o de violação, coação para fraude, difamação e tentativa de silenciar o caso -, Cristiano Ronaldo nega terminantemente, através dos seus advogados, que tenha obrigado a agora professora de 34 anos a praticar sexo anal num hotel.

"Para que não haja dúvidas, a posição de Cristiano Ronaldo sempre foi, e continua a ser, a de que o que aconteceu em 2009 em Las Vegas foi completamente consensual", disse recentemente, em comunicado, o advogado que vai defender o atleta nos Estados Unidos, Peter S. Christiansen.