Georgina Rodríguez declara-se mais uma vez a Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez parece estar cada vez mais apaixonada por Cristiano Ronaldo. A modelo espanhola voltou a usar as redes sociais para declarar o orgulho que sente no namorado, tecendo-lhe rasgados elogios.

Pai da sua primeira filha, Ronaldo é, para Georgina Rodríguez, um poço de virtudes. A jovem modelo de 22 anos não se cansa se expressar a paixão e orgulho que sente no namorado e são várias as declarações públicas de amor que lhe faz nas suas redes sociais.

Esta sexta-feira, a modelo espanhola, que foi mãe há quase dois meses de Alana Martina - a primeira filha do casal e quarta do jogador do Real Madrid -, publicou uma fotografia captada na gala CR7, na passada quarta-feira.

"Orgulhosa de ti. Pela tua disciplina, pela tua perseverança, por nunca te conformares, por quereres sempre mais, pela boa pessoa que és, pelo quanto te faz feliz fazer os outros felizes, pelo grande coração que tens e pelos teus triunfos. Mereces tudo o que há de melhor no mundo", escreveu Georgina Rodríguez na legenda que acompanha a fotografia.

A festa onde foi captada a imagem esta tarde publicada pela manequim - intitulada "Gala CR7 2017" - juntou toda a família de Cristiano Ronaldo num ambiente de grande animação e prolongou-se pela noite fora.