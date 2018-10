Georgina Rodriguez diz que enlouqueceu e mostra-se... loura

Nuno Azinheira Hoje às 12:52 Facebook

Twitter

A companheira de Cristiano Ronaldo ousou mudar e partilhou o seu novo "look" no Instagram. As alterações dividiram as opiniões.

"Enlouqueci... Fiquei loura". Foi desta forma bem-humorada que Georgina Rodriguez legendou uma fotografia publicada este domingo na sua conta de Instagram, em que surge loura, toda vestida de preto, com umas calças e camisola que lhe moldam o corpo.

A manequim argentina (só mudou para Jaca, em Espanha, com um ano de idade) vive com CR7 uma relação desde 2016, tendo uma filha em comum, Ana Martina, de 11 meses.

A mudança da cor de cabelo recebeu opiniões contraditórias, como tudo o que diz respeito a Georgina Rodriguez.

"Que linda!", "Perfeita" e "Uauuu!" foram alguns dos comentários positivos. Mas entre os muitos comentários há também quem não tenha aprovado. "Gostava mais de te ver antes", "Eras uma morenaça lindíssima", "Oh, não. Estavas melhor morena".