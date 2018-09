Georgina Rodríguez encantada com Mateo: "O meu homenzinho deixa-me sem palavras"

Dúlio Silva 10 Junho 2018 às 13:10 Facebook

Os dias passam e Georgina Rodríguez mostra cada vez mais que assume o papel de mãe dos três filhos mais velhos de Cristiano Ronaldo. Este sábado, a espanhola demonstrou o amor que nutre por Mateo.

A namorada do internacional português partilhou uma fotografia no Instastories, ferramenta da rede social Instagram, em que se pode ver o sorriso contagiante do irmão gémeo de Eva - o primeiro aniversário dos bebés foi assinalado na passada terça-feira, dia 5.

Na legenda da imagem (ver na fotogaleria), Georgina Rodríguez validou o sentimento que nutre pelo pequeno Mateo. "O meu homenzinho deixa-me sem palavras. Amo-o", escreveu a mãe biológica da filha mais nova de Cristiano Ronaldo, Alana Martina.

Apesar de os três filhos mais velhos da estrela do Real Madrid não terem uma ligação com a mulher que os gerou - lembre-se que Cristianinho, Eva e Mateo terão sido concebidos através de uma gestação de substituição -, há muito que Georgina se firmou como a figura maternal de todos os rebentos de CR7.

"[O amor de mãe] É o amor mais forte, puro e incondicional do universo, uma ligação única, uma razão para lutar com mais vontade", disse a espanhola na recente entrevista que concedeu à revista "Glamour". "Os nossos filhos estão a ser educados com valores importantes, no sentido de serem boas pessoas, estudiosas e saudáveis", acrescentou ainda a cara-metade do melhor jogador de futebol do mundo.