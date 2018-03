Georgina Rodríguez exibe silhueta invejável em roupa interior

Dúlio Silva Hoje às 13:48 Facebook

Twitter

Georgina Rodríguez deu à luz há apenas quatro meses, mas a forma física que apresentava antes da gravidez já foi recuperada. Foi a própria que o atestou com uma fotografia sua partilhada nas redes sociais.

É em roupa interior que a namorada do internacional português Cristiano Ronaldo surge no mais recente registo fotográfico partilhado no seu perfil de Instagram. Com uma silhueta irrepreensível, Georgina mostra, assim, que as curvas que tinha antes da sua primeira gestação foram rapidamente reconquistadas.

A espanhola, de 24 anos, viu nascer a primeira filha há quatro meses. Alana Martina, o primeiro fruto da relação de Georgina Rodríguez com a estrela do Real Madrid, nasceu a 12 de novembro do ano passado.

A bebé marca a estreia da namorada de CR7 na maternidade, muito embora o casal tenha já demonstrado por diversas vezes que a modelo assumiu o papel de mãe dos outros três filhos do craque madeirense, Cristianinho, de sete anos, e os gémeos Eva e Mateo, de nove meses, todos eles alegadamente concebidos através de uma gestação de substituição.