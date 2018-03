Georgina Rodríguez "intimista" em nova entrevista

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:23 Facebook

Georgina Rodríguez voltou às revistas. A espanhola é a estrela de uma produção fotográfica, acompanhada de uma entrevista, para a revista "XL Semanal".

A publicação está marcada para domingo, mas nas redes sociais já circulam as primeiras imagens da sessão fotográfica que Georgina Rodríguez protagoniza para a espanhola "XL Semanal".

A revista abre o apetite aos leitores com um vídeo em que a namorada de Cristiano Ronaldo mostra o seu lado mais sensual, quatro meses e meio depois de ter sido mãe de Alana Martina.

Esta será a segunda entrevista da ex-bailarina após ter dado à luz, já que no início de dezembro do ano passado fez capa da "¡Hola!" juntamente com a filha.

"Sempre fui muito focada no futuro", diz Georgina à "XL Semanal". A edição chega às bancas no próximo domingo, dia 1 de abril, que anuncia a entrevista como "a mais intimista" de Georgina.