Georgina Rodríguez mostra a veia de bailarina que há em si

Quando começou a namorar com Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez foi apresentada pela imprensa espanhola como bailarina, tendo já mostrado em algumas ocasiões, inclusive quando esteve grávida, os dotes que tem para a dança. Agora, fá-lo para uma produção fotográfica.

Num vídeo partilhado, esta terça-feira, na sua conta de Instagram, a cara-metade da estrela do Real Madrid confirma que nasceu para esta arte ao mostrar-se a fazer passos de diferentes estilos de dança.

As imagens servem de promoção à entrevista que Georgina Rodríguez concede à edição de junho da revista "Glamour", na qual a também modelo volta a reforçar os laços que a unem a Cristiano Ronaldo Júnior e aos gémeos Eva e Mateo, apesar de só ser mãe biológica de Alana Martina.

"[O amor de mãe] É o amor mais forte, puro e incondicional do universo, uma ligação única, uma razão para lutar com mais vontade", diz a espanhola. "Os nossos filhos estão a ser educados com valores importantes, no sentido de serem boas pessoas, estudiosas e saudáveis", afirmou ainda a namorada de CR7.