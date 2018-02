Georgina Rodríguez no hospital com filho de Cristiano Ronaldo

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:45 Facebook

Georgina Rodríguez foi, esta sexta-feira, fotografada nas imediações do serviço de urgências do hospital Universitario Quirónsalud Madrid, para onde se dirigiu com um dos filhos de Cristiano Ronaldo.

As imagens, reveladas pela Europa Press, não revelam qual o filho do craque do Real Madrid que foi obrigado a dirigir-se à unidade hospitalar de Pozuelo de Alarcón, muito próximo da Urbanização La Finca, onde o internacional português reside com a família.

A referida publicação adianta que Georgina Rodríguez, acompanhada apenas por um motorista do futebolista, entrou no hospital Universitario Quirónsalud Madrid, o mesmo em que deu à luz Alana Martina em novembro passado, "com pressa" e "preocupada".

"Depois de várias horas no seu interior, Georgina saiu muito mais relaxada e muito atenta ao telemóvel, trocando mensagens", pode ainda ler-se, ressalvando que "a saúde dos mais pequenos da casa" de Cristiano Ronaldo não inspira preocupações.