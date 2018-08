Georgina Rodríguez posa para a revista "Glamour"

Ana Filipe Silveira 23 Maio 2018 às 14:29 Facebook

Georgina Rodríguez está "encantadíssima" com o resultado da produção fotográfica que realizou para a edição espanhola da revista "Glamour". Por isso mesmo, fez questão de partilhar o momento nas redes sociais.

No Instagram, a namorada de Cristiano Ronaldo, de 23 anos, publicou duas fotografias da sessão fotográfica que realizou para a revista "Glamour" e que considera ter sido "um trabalho maravilhoso".

"Bom dia, queridos! Estou encantadíssima com toda a equipa da 'Glamour' pelo seu maravilhoso trabalho, o tratamento excecional e todo o carinho que tiveram comigo", escreveu na manhã desta quarta-feira.

O registo não ficou indiferente aos fãs da modelo. Ao fim de apenas uma hora, eram já mais de 150 mil os "gostos" e na caixa de comentários sucedem-se as felicitações: "Belíssima mulher", "linda" e "encantadora" fazem parte dos muitos elogios à namorada de Cristiano Ronaldo.

Sempre muito ativa nas redes sociais, a mãe de Alana, a filha mais nova do futebolista português, já tinha partilhado esta semana duas fotografias na qual aparece a brincar com a sua bebé, de seis meses, e com Mateo, gémeo de Eva, que a espanhola considera também seus filhos.

"Mamã gata com os seus gatitos", escreveu Georgina na legenda da publicação. O ternurento momento valeu-lhe mais de 730 mil "gostos".