Georgina Rodríguez rendida a Portugal: "Amo esta terra"

João Manuel Farinha 08 Junho 2018 às 11:26 Facebook

Twitter

A seleção portuguesa contou com o apoio de Georgina Rodríguez na vitória por 3-0 frente à Argélia, na quinta-feira, no Estádio da Luz. A namorada de Cristiano Ronaldo fez notar a sua presença e fez uma declaração de amor ao nosso país.

Georgina Rodríguez está apaixonada por Cristiano Ronaldo mas não só. A jovem espanhola rendeu-se ao país do namorado e fez questão de o demonstrar. "Amo esta terra. Vamos Portugal", escreveu na legenda de uma fotografia tirada nas bancadas do Estádio da Luz, em Lisboa.

Na caixa de comentários à publicação as reações dividiram-se. Se os portugueses simpatizaram com a declaração de Georgina e lhe teceram vários elogios, alguns espanhóis ficaram com ciúmes e disseram de sua justiça. "És espanhola, primeiro o teu país, depois o do teu namorado, rapariga" ou "querida, sabias onde estava Portugal antes de conhecer o Cristiano? Não digo mais..." são apenas dois dos exemplos.

Os conterrâneos da modelo poderão estar já a pensar no jogo de 15 de junho, dia em que Portugal e Espanha vão medir forças no Mundial da Rússia, e em que pelo menos uma espanhola vai estar a torcer por Portugal.