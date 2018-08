Georgina Rodríguez "veste" três mil euros para passear em Milão

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:33 Facebook

A namorada de Cristiano Ronaldo aproveitou a passagem do casal por Milão para se mostrar rendida à moda italiana. Para a ocasião, elegeu um "look total" da Versace cujo valor passa os três mil euros.

Calças, camisa e sandálias da mais recente coleção primavera/verão da luxuosa marca italiana vestiram Georgina Rodríguez para um passeio pela cidade da moda, onde esteve no fim de semana com Cristiano Ronaldo.

Fazendo uma visita ao site oficial da Versace, sabe-se que o visual eleito pela namorada do craque da Juventus está avaliado em qualquer coisa como 3140 euros. A saber: a camisa custa 1050 euros, as calças podem ser compradas por 1200 e as sandálias por 890.

Um verdadeiro "look" de luxo que pode ver na galeria acima.