Gigi Hadid e "Vogue Italia" pedem desculpas por foto de capa

A modelo Gigi Hadid e a revista "Vogue Italia" pediram esta quinta-feira desculpas pela capa da edição de maio, na qual a top model surge com a pele mais escura, devido a edição em Photoshop. O público não gostou das alterações.

A manipulação digital da imagem de capa da edição italiana da conhecida revista gerou uma onda de revolta nas redes sociais, com o argumento de que a produção de "Vogue" foi longe de mais na utilização do Photoshop, programa de edição e tratamento de imagem. Os internautas acusam a revista de ter feito "blackface", tornando Gigi negra e irreconhecível

Numa publicação no Instastory do seu perfil, Gigi Hadid desculpou-se e disse que não teve responsabilidades na edição das fotografias. E acrescentou que se tivesse estado presente no momento da pós-produção do ensaio, não teria permitido que a sua pele e o cabelo tivesse sido escurecidos.

"O bronzeado e o photoshop são um estilo que o SrKlein [Steven Klein, o fotógrafo que assinou a produção] usa há muitos anos. Acredito que o ensaio esperava mostrar-me criativamente de uma forma diferente. Mas, mesmo que eu entenda as intenções da Vogue, a produção não foi executada corretamente e as preocupações que têm sido levantadas são válidas", escreveu Gigi.

Também a revista recorreu às redes sociais para argumentar que o fotógrafo Steven Klein quis "criar uma história de praia com efeito de bronzeamento estilizado" no ensaio. A publicação acrescentou que o resultado "gerou debate entre os leitores", mas não deixa de pedir "desculpas sinceras" a quem se sentiu ofendido.

Assim que Gigi Hadid partilhou a capa da revista no seu perfil de Instagram (tendo-a, entretanto, retirado), muitos dos seus quase 40 milhões de seguidores foram rápidos a fazer comentários.

"Era suposto ser a Gigi? Porque vocês usaram tanto Photoshop que ela parece uma mulher completamente diferente", diz uma fã. Outro internauta disparou: "Mais uma tentativa de blackface que falha de forma miserável".

Recorde-se que esta não é a primeira vez que Stven Klein se vê envolvido numa polémica destas. No ano passado, o fotógrafo foi acusado de escurecer a pele de Kim Kardashian na capa da revista "Interview".

Veja na galeria de imagens a reprodução da polémica capa e os pedidos de desculpa.