Gigi Hadid e Zayn Malik confirmam fim do namoro

A notícia já havia sido avançada pela imprensa internacional e foi entretanto confirmada pelos próprios no Twitter. Quer a modelo, quer o cantor, emitiram um comunicado garantindo que a amizade permanece.

Mais de dois anos depois do seu início, o conto de fadas chegou ao fim. A modelo Gigi Hadid e o cantor Zayn Malik emitiram um comunicado a título individual no qual confirmam o fim do namoro e lamentam que a notícia tenha saído primeiro na imprensa.

"A Gigi e eu tivemos uma relação amorosa incrivelmente significativa e divertida e eu tenho um enorme respeito e admiração pela Gigi enquanto mulher e amiga. Ela tem uma alma incrível. Estou grato a todos os nossos fãs por terem respeitado esta decisão difícil e a nossa privacidade nesta altura. Gostaríamos que a notícia tivesse partido de nós", pode ler-se na mensagem do músico, que faz uma referência a uma notícia inicialmente avançada pelo jornal "The Sun".

Alguns minutos depois, foi a vez de a modelo comunicar a decisão aos seus seguidores. Apesar do fim do namoro, o "carinho" permanece. "Estou para sempre grata pelo amor, tempo e lições de vida que o Z e eu partilhámos. Só quero o melhor para ele e vou continuar a apoiá-lo enquanto amigo, pelo qual tenho imenso respeito e carinho. Quanto ao futuro, aquilo que tiver de ser, será."

A relação entre o ex-membro da banda "One Direction" e a manequim da Victoria's Secret começou em novembro de 2015. Segundo uma fonte citada pelo "The Sun", terão sido as preenchidas agendas de ambos a ditar o fim do namoro. Apesar de só agora ter sido tornado público, o casal já estaria separado há algum tempo e Zayn já terá, inclusivamente, deixado de seguir a ex-namorada nas redes sociais.