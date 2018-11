Gigi responde a críticos: "O meu pai era refugiado, a minha mãe vivia numa quinta"

Carolina Morais Hoje às 16:54 Facebook

Gigi Hadid respondeu às pessoas que lhe dizem que não merece a carreira que tem por ter nascido no seio de uma família bem-sucedida. "Os meus pais trabalharam no duro. Eu trabalho para os honrar."

Com apenas 23 anos, Gigi Hadid pode gabar-se de já ter percorrido as maiores passarelas do mundo, brilhado na capa das revistas mais conceituadas e ser, inquestionavelmente, uma das modelos mais bem-sucedidas. No entanto, como qualquer celebridade, não é imune a críticos.

Os seus críticos tendem a menosprezar a sua carreira e a dizer-lhe que não merece o sucesso que tem por ter nascido no seio de uma família privilegiada. Depois de muito tempo a ignorar as críticas, Hadid decidiu, esta semana, responder-lhes à letra.

"As pessoas dizem que não mereço estar onde estou porque venho de uma família bem-sucedida, mas os meus pais trabalharam muito no duro. O meu pai era refugiado. A minha mãe vivia numa quinta, foi para Nova Iorque e trabalhou para enviar dinheiro para a família. Trabalharam que se fartaram e deram-me uma boa vida. Eu trabalho para os honrar", explicou a modelo, que acaba de lançar uma coleção de roupa e calçado em parceria com a Reebok.

Apesar de serem incómodos, Gigi já está calejada para este tipo de comentários, uma vez que fazem parte da indústria onde trabalha e do seu dia a dia. "Todos recebemos rótulos por parte do mundo. Dizem-nos que somos apenas uma coisa e reduzem-nos. Dizem-nos que não somos bons o suficiente."

Aproveitando a deixa, a namorada do cantor Zayn Malik mostrou-se orgulhosa das suas origens. "Sou metade palestiniana e metade holandesa. Apesar de ter cabelo loiro, continuo a carregar o valor dos meus ancestrais e respeito isso."