Gillian Anderson posa nua em defesa dos animais

A atriz Gillian Anderson, de 49 anos, voltou a juntar-se à PETA, associação de defesa animal, e aceitou posar nua.

Questionado pela revista "People" sobre o facto de ser fotografada sem roupa, a atriz da série "Ficheiros Secretos" foi clara: "Achei libertador usar o meu corpo para espalhar uma mensagem importante".

No cartaz da campanha Gillian Anderson surge a nu e com uma mensagem forte: "Prefiro andar nua do que usar peles".

Ainda sobre a ousadia de aparecer sem roupa a atriz, que interpretou a agente do FBI Dana Scully, disse que "as pessoas tendem a afastar-se das campanhas anti-peles que mostram animais torturados, mas estão interessados nas campanha de a 'nu' da PETA".

"Sinto-me orgulhosa por fazer parte destas campanhas", acrescentou ainda.

A PETA é uma instituição que tem lutado contra o uso de peles verdadeiras e já teve outras figuras públicas a participar em campanhas suas, como é o caso de Pink e da atriz Taraji P. Henson.

Marcas como a Michael Kors e a Gucci já anunciaram que não iriam incluir peles naturais nas suas peças.