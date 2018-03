Giovanna Antonelli posa em biquíni no dia em que faz 42 anos

Nuno Azinheira Hoje às 14:20 Facebook

"Sensualizando na Baêa!!!! Porque não posso ver uma borda infinita de piscina e não posar..". Foi assim que a atriz Giovanna Antonelli marcou o dia em que completou 42 anos.

Uma fotografia em biquíni à beira da piscina num dia de sol neste final de verão brasileiro deixou os seguidores da atriz rendidos aos seus encantos e à sua boa forma física.

Sem preconceitos, Antonelli, que já participou em sucessos da Globo como "O Clone", "Viver a Vida", "Laços de Família" ou "A Regra do Jogo", mostrou-se feliz entre amigos, tendo recebido logo pela manhã uma declaração pública de amor por parte do marido, Leonardo Nogueira.

"Hoje é dia da mulher da minha vida, mãe dos meus filhos, amiga e parceira de todos os momentos. Love you so much! Parabéns!!!", escreveu nas redes sociais.