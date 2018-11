Gisele Bündchen deixou a Victoria's Secret por sorteio

Hoje às 16:33 Facebook

A supermodelo brasileira Gisele Bündchen revelou numa autobiografia o motivo que a levou a deixar de desfilar para a conceituada marca Victoria's Secret. Subir à passarela em roupa interior tornou-se incomodativo e então decidiu por sorteio.

Gisele Bündchen foi, durante vários anos, uma das estrelas maiores da conceituada marca de lingerie Victoria's Secret, cujo desfile anual se realiza quinta-feira na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Assinou contrato aos 19 anos e passou a auferir cerca de 20 milhões de dólares (cerca de 17,4 milhões de euros) apenas daquela empresa, valor que correspondia a cerca de 80% do seu rendimento anual.

No entanto, com o passar dos anos, a elevada quantia de dinheiro deixou de ser suficiente para colmatar aquilo que sentia quando desfilava em roupa interior.

"Durante os primeiros cinco anos eu sentia-me confortável a desfilar em roupa interior, mas com o passar do tempo sentia-me cada vez menos à-vontade quando me fotografavam a caminhar sobre uma passarela só com um biquíni ou em tanga", explicou na autobiografia.

"Sem dúvida, estava grata pela oportunidade e segurança financeira que a empresa me tinha dado, mas eu estava num lugar diferente na minha vida e eu não tinha a certeza se queria continuar a trabalhar lá", confessou ainda a supermodelo.

Assim, depois de em 2006 ter pensado em não renovar o contrato com a Victoria's Secret, decidiu que fosse um sorteio a definir o seu futuro. Colocou dois papéis dentro de um copo vazio. Num deles, a palavra "sim". No outro, a palavra "não". "Fechei os olhos e disse para mim mesma: Qualquer que seja o resultado, será bom para mim".

O resultado já todos sabem. Saiu a palavra "não" e, em 2007, Gisele Bündchen deixou em definitivo de ser um dos anjos da companhia. "Foi a resposta que, inconscientemente, eu queria escutar, e também penso que foi a resposta que o meu corpo queria escutar", refletiu a brasileira, atualmente com 38 anos.