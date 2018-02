Gisele Bündchen sem maquilhagem na capa da "Vogue"

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:18 Facebook

A brasileira Gisele Bündchen abriu as portas da sua casa em Boston, nos Estados Unidos, para a edição italiana da revista "Vogue". Surge na capa da publicação sem qualquer maquilhagem.

Anunciou que se retiraria das passerelles em março de 2015, mas não do universo da moda. A brasileira, de 37 anos, continua a dar cara e corpo pelas mais conceituadas marcas e a protagonizar sessões fotográficas para as revistas mais importantes.

A edição de fevereiro da "Vogue" italiana é um dos exemplos de como Gisele Bündchen continua a fazer história. Desta vez, está na capa dessa publicação sem qualquer maquilhagem.

As imagens foram captadas num "domingo cedinho em casa", diz a própria nas redes sociais.

Bündchen é casada com Tom Brady, "quarterback" do New England Patriots, desde 2009. O casal tem dois filhos: Benjamin, de oito anos, e Vivian Lake, de cinco.