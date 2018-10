Glamour nos American Music Awards em noite de consagração de Taylor Swift

DS Hoje às 14:25 Facebook

Twitter

A 46.ª edição dos American Music Awards reuniu alguns dos mais aclamados artistas musicais do ano. Mais do que os prémios, foram os arrojados visuais que os principais intervenientes levaram para a cerimónia que deram nas vistas.

Diretamente do Microsoft Theater, em Los Angeles, o mundo ficou a conhecer os premiados deste ano dos American Music Awards. E há um nome que se destacou. Com quatro prémios arrecadados, Taylor Swift foi a grande vencedora da noite.

A norte-americana, de 28 anos, arrasou a concorrência e levou para casa os títulos de "artista do ano", "artista feminina favorita - pop/rock", "tournée do ano" e "álbum favorito - pop/rock". Por esse motivo, ultrapassou o recorde de 21 AMAs conquistados por Whitney Houston . Passa a ser, com 23 troféus, a mulher com mais premiações do evento.

A cantora e compositora Camila Cabello foi outra das grandes vencedoras da noite, já que aos 21 anos bateu nomes como Cardi B, Khalid, Dua Lipa e o falecido XXXTentacion e foi galardoada com o prémio "Artista Revelação".

Eis a lista completa dos premiados da noite:

Artista do ano:

Taylor Swift

Artista Revelação:

Camila Cabello

Colaboração do Ano:

Camila Cabello - "Havana (feat. Young Thug)"

Videoclipe Favorito:

Camila Cabello - "Havana (feat. Young Thug)"

Tournée do Ano:

Taylor Swift

Artista Masculino Favorito - Pop/Rock:

Post Malone

Trilha Sonora Favorita:

Black Panther

Artista Feminina Favorita - Pop/Rock:

Taylor Swift

Álbum Favorito - Pop/Rock:

Taylor Swift - "Reputation"

Duo ou Grupo Favorito - Pop/Rock:

Migos

Música Favorita - Pop/Rock:

Camila Cabello - "Havana (feat. Young Thug)"

Artista Masculino Favorito - Country:

Kane Brown

Artista Feminina Favorita - Country:

Carrie Underwood

Duo ou Grupo Favorito - Country:

Florida Georgia Line

Álbum Favorito - Country:

Kane Brown - "Kane Brown"

Música Favorita - Country:

Kane Brown - "Heaven"

Artista Favorito - Rap/Hip-Hop:

Cardi B

Álbum Favorito - Rap/Hip-Hop:

Post Malone - "Beerbongs + Bentleys"

Música Favorita - Rap/Hip-Hop:

Cardi B - "Bodak Yellow (Money Moves)"

Artista Masculino Favorito - Soul/R&B:

Khalid

Artista Feminino Favorito - Soul/R&B:

Rihanna

Álbum Favorito - Soul/R&B:

XXXTentacion - "17"

Música Favorita - Soul/R&B:

Bruno Mars and Cardi B - "Finesse"

Artista Favorito - Rock Alternativo

Panic! at the Disco

Artista Favorito - Adulto Contemporâneo:

Shawn Mendes

Artista Favorito - Latino

Daddy Yankee

Artista Favorito - Contemporâneo Inspirador

Lauren Daigle

Artista Favorito - Música Eletrónica:

Marshmello

Artista Favorito nas Redes Sociais:

BTS