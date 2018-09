Hoje às 13:36 Facebook

Twitter

Um dos momentos mais marcantes da noite de Emmy, que ocorreu esta noite em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi protagonizado por Glenn Weiss, quando, em pleno palco, o realizador decidiu pedir a namorada em casamento.

Quando foi chamado para receber o prémio para melhor realização pelo trabalho que desempenhou nos Óscares, em 2017, nada fazia prever a forma como o seu discurso iria terminar. No entanto, conforme as palavras lhe iam saindo da boca, os muitos artistas que se encontravam no Microsoft Theater, em Los Angeles, começavam a prever o desfecho.

De forma a convencer a futura mulher a aceitar o pedido que aí vinha, Weiss começou por recordar a sua própria mãe. "A minha mãe morreu há duas semanas e por causa disto estou de coração partido. Acho que nunca o irei conseguir remendar, mas ela estará sempre comigo", começou por referir o produtor de televisão.

Depois disso, Weiss dirigiu-se verbalmente à namorada, Jan Svendsen, referindo que um dos desejos da progenitora era de que um dia ele pudesse "encontrar o nascer do sol" e que era Jan o seu "nascer do sol". "Sabes porque é que eu não gosto de te chamar de namorada? Porque quero chamar-te de minha mulher", atirou o realizador, deixando toda a plateia a gritar de emoção e, muito particularmente, a futura noiva.

Sem que Glenn tivesse feito ainda o pedido, Jan afirmou veemente que "sim" e, incentivada pelo público, levantou-se da sua cadeira e foi ao encontro do futuro marido que, tão emocionado quanto ela, brincou com o facto de ainda nem ter feito a pergunta.

De forma a consumar o pedido, o também diretor de televisão colocou no dedo de Jan o mesmo anel que o pai tinha oferecido à mãe há 67 anos e ajoelhou-se perante a mulher da sua vida: "Queres casar comigo?". Sem qualquer demora, Jan respondeu que "sim"e beijou Weiss, para gáudio de todos os que testemunharam o ato que ficará para sempre registado na história do evento.