Gonçalo Diniz e Sofia Cerveira estão noivos

O ator Gonçalo Diniz pediu a apresentadora Sofia Cerveira em casamento. A boa-nova foi partilhada pelo intérprete da novela "A Herdeira", da TVI, que revela como tudo aconteceu.

"Um dos momentos mais altos do batizado foi... O pedido!", escreveu Gonçalo na publicação que fez, esta quinta-feira, na sua página oficial de Facebook, que vem acompanhada de três fotografias, duas delas em que se vislumbra a cara de surpreendida da profissional da SIC quando olha para o anel de noivado.

A terceira imagem desvenda uma mensagem, como que se tivesse sido escrita pela filha do casal, Vitória, batizada no passado sábado. "Mamã, aceita casar com o papá? Ele quer muito... Sim?", pode ler-se.

Gonçalo Diniz termina a mensagem dirigindo-se à sua futura mulher: "Sofia Cerveira, estás noiva."

Os dois mantêm uma relação há quase três anos.