Gonçalo Diniz sente falta da família depois de férias na Indonésia

Nuno Azinheira 14 Maio 2018 às 15:19 Facebook

Twitter

Gonçalo Diniz utilizou a sua conta na rede social Instagram, na manhã desta segunda-feira, para se despedir da Indonésia, onde nos últimos dias participou numa "surf trip", e confessar as saudades que já sente da família.

"A despedir-me duma surf trip na Indonésia. Adorei esta terra. Até já Portugal. Saudades das minhas patroas", escreveu o ator na legenda da fotografia, referindo-se à mulher, Sofia Cerveira, e à filha, Vitória.

Em poucas horas, o registo fotográfico alcançou mais de 1200 "gostos" e na caixa de comentários destacam-se os elogios à "agradável paisagem" que envolve o artista.

As férias passadas naquele que é considerado o maior arquipélago do mundo acontecem um mês depois de o profissional, que completará 46 anos no dia 28 de maio, ter-se despedido das gravações da telenovela da TVI, "A Herdeira".