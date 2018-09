Goucha: "Amanhã vai conhecer o meu novo parceiro"

Dúlio Silva Hoje às 14:02 Facebook

Twitter

Manuel Luís Goucha terminou a emissão desta quarta-feira do "Você na TV" com uma revelação que mereceu a atenção da audiência do programa matutino. "Amanhã [quinta-feira], vai conhecer o meu novo parceiro", afirmou o apresentador.

Afinal, haverá ou não um profissional que ocupará a cadeira deixada vaga por Cristina Ferreira, que oficializou na sexta-feira a sua transferência da TVI para a SIC? A dúvida mantém-se no ar e Goucha já deixou claro que a decisão já foi tomada pela direção do canal, mas que "ainda falta muito" para ser do conhecimento do grande público.

No entanto, no final da emissão desta quarta-feira do "talk show" matinal, o apresentador voltou a instalar a confusão. E prometeu novidades para quinta-feira, dia em que o "Você na TV" completa 14 anos de emissões. "Tem-se falado muito da minha nova parceira. Não há parceira alguma. Amanhã vai conhecer o meu novo parceiro. Aqui, no "Você na TV". Não perca", afirmou Manuel Luís Goucha.

Já no início do programa, a estrela do entretenimento da estação da Media Capital voltou a assegurar que vai "ficar por uns bons anos" na TVI. O apresentador mudou-se para Queluz de Baixo em 2002, para apresentar o "Olá Portugal". Dois anos depois, o então diretor-geral, José Eduardo Moniz, juntou-o a Cristina Ferreira para conduzir o "Você na TV", que viria, mais tarde, a assumir o primeiro lugar das audiências.