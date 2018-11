Goucha e Maria juntos pela primeira vez desde o anúncio

Dúlio Silva Hoje às 16:33 Facebook

Manuel Luís Goucha almoçou, esta quinta-feira, com Maria Cerqueira Gomes, a sua futura parceira na condução do "Você na TV". Uma imagem que capta o reencontro entre os dois apresentadores foi partilhada pelo primeiro na rede social Instagram.

Na legenda da fotografia partilhada pela estrela do entretenimento da TVI, Manuel Luís Goucha lembra que no dia em que Maria Cerqueira Gomes foi sua convidada no programa matutino teve a certeza de que "era ela ou nenhuma" a substituir Cristina Ferreira nas manhãs da estação de Queluz de Baixo.

"Naquele dia no programa não tive dúvidas", escreveu Goucha. "Maria e Manel. Apaixonados à primeira vista! Para ver em breve na sua TVI", completou.

A ainda apresentadora do Porto Canal estreia-se como profissional da estação da Media Capital no dia 2 de janeiro do próximo ano. Antes, a partir do dia 17 de dezembro, enquanto o novo cenário do "Você na TV" é construído em Queluz de Baixo, Goucha deverá apresentar o "talk show" a partir da sua propriedade em Monforte, Alentejo.