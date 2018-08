Grávida, Carolina Deslandes revela vontade de ter mais filhos

AFS Hoje às 16:37 Facebook

Carolina Deslandes encontra-se grávida do terceiro filho, mas não esconde vontade de ter mais dois bebés. A cantora espera ter uma menina no futuro.

A artista, que está a percorrer o país em digressão, deixou os seguidores animados ao afirmar que quer ter cinco filhos no total. Carolina Deslandes socorreu-se do Instastories, ferramenta do Instagram, para responder a algumas perguntas dos fãs.

"Pretendes ter quantos filhos?", perguntou um internauta. "Cinco, se a vida me permitir", ripostou a intérprete de "A Vida Toda". A artista foi mais longe e revelou que gostava muito de ter uma rapariga.

"Gosto muito de Aurora e de Amália. E gostava mesmo muito de ter uma rapariga um dia", afirmou Carolina Deslandes, de 26 anos.

Recorde-se que a cantora já é mãe de Benjamin, de dois anos, e Santiago, de um. Os filhos são frutos da relação que mantém com o músico Diogo Clemente.