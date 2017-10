Grávida de gémeas, Luciana Abreu recorre à urgência do São João

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:44, atualizado às 15:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Luciana Abreu recorreu às redes sociais para agradecer a forma como foi atendida no Hospital de São João, no Porto, e mais tarde no de Viana do Castelo.

No dia em que tornou público estar grávida de duas meninas, Luciana Abreu teve de recorrer às urgências hospitalares. A notícia foi dada pela própria, que desta forma quis agradecer o tratamento recebido no Hospital de São João, no Porto, e mais tarde no de Viana do Castelo.

"Não posso deixar passar em branco o quanto tão bem cuidaram de mim", diz a estrela da SIC, explicando que "viajava no comboio Lisboa/Porto em trabalho" quando uma cólica renal a obrigou a deslocar-se de emergência à unidade de saúde da Invicta. "Ainda em viagem, os bombeiros voluntários do Porto foram avisados pelo funcionário da CP. Cheguei ao Porto, estavam à minha espera", recordou.

"Cheguei à urgência de obstetrícia do Hospital de São João, fui rapidamente bem atendida. OBRIGADA. Permaneci durante a noite, problema resolvido, voltei para minha casa, [estou] bem. A todos, muito obrigada. Não posso também deixar de agradecer o atendimento prestado do hospital de Viana do Castelo, onde tive novamente que recorrer por repetição da cólica renal", explicou. Luciana Abreu termina o seu agradecimento em jeito de brincadeira: "Vamos a ver se fiquei livre [de voltar ao hospital]".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A atriz e cantora anunciou este sábado que está à espera de duas meninas, que se vão juntar às suas duas filhas, Lyonce e Lyannii, fruto do seu casamento anterior com o futebolista Yannick Djaló. As gémeas são fruto da sua relação com o guia turístico Daniel Souza, de quem está noiva.