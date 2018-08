Guarda-redes do Chievo recebe mensagem de Ronaldo

João Manuel Farinha Hoje às 15:13 Facebook

Twitter

O guarda-redes do Chievo fraturou o nariz, sofreu um traumatismo no ombro esquerdo e uma contusão na cervical na sequência de um choque com Cristiano Ronaldo. Um craque dentro e fora do campo, CR7 desejou as melhoras a Sorrentino.

Cristiano Ronaldo não marcou na estreia oficial pela Juventus mas acertou em cheio no guarda-redes do Chievo Verona. Na parte final do encontro, que se realizou este sábado, o internacional português tentou desviar uma bola para a baliza e acabou por chocar involuntariamente com Stefano Sorrentino.

O guardião italiano desmaiou e teve de ser assistido no hospital com uma fratura no nariz, um traumatismo no ombro esquerdo e uma contusão na cervical. No dia seguinte, já em casa, Sorrentino publicou uma fotografia em que mostra o estado em que ficou depois do choque e fez questão de mencionar Ronaldo.

Horas mais tarde, o futebolista italiano comunicou aos fãs que havia recebido uma mensagem do craque português a desejar uma rápida recuperação: "Recebi uma mensagem de força e rápida recuperação por parte do Cristiano Ronaldo. Obrigado, lenda!"

De acordo com a imprensa desportiva, a mulher de Sorrentino também havia recorrido às redes sociais horas antes mas criticou Cristiano Ronaldo: "Os campeões para serem chamados de tal devem ser humanos... desculpem-me mas eu não posso admirar este campeão..." A publicação seria apagada e o perfil de Sara Ruggeri é agora privado.