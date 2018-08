Guillaume Lalung troca carro por elevador no desafio "In My Feelings"

João Manuel Farinha Hoje às 15:41 Facebook

De férias em Punta Cana, Guillaume Lalung aderiu ao desafio "In My Feelings" mas de uma uma forma diferente. O namorado de Rita Pereira trocou o carro pelo elevador do hotel.

Quando em Punta Cana, na República Dominicana, o que se pode fazer além de apanhar sol, ir à piscina ou nadar nas águas quentes do mar do Caribe? Pouca coisa. Assim sendo, Guillaume puxou pela imaginação e protagonizou o desafio de "In My Feelings" de modo distinto.

O desafio original consiste e sair do carro em andamento e voltar a entrar ao som do mais recente êxito do "rapper" Drake, intitulado "In My Feelings", claro está. Como o produtor musical se encontra num resort onde não tem carro, tentou fazer o desafio no elevador da unidade hoteleira. Muito mais seguro do que o original mas garantidamente mais cansativo, ora veja:

Guillaume Lalung viajou acompanhado da sua mais que tudo, Rita Pereira, que está no país "em trabalho", como a própria fez questão de referir numa publicação na sua conta de Instagram.