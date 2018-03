Guillermo del Toro ganhou o Óscar mas perdeu o casamento

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:12 Facebook

A viver um excelente momento a nível profissional, o realizador mexicano anunciou, esta quarta-feira, o fim do casamento de 20 anos com Lorenza Newton, depois de ter assistido à cerimónia de entrega dos Óscares ao lado de outra mulher.

Guillermo del Toro, realizador do filme "A forma da água", confirmou à revista mexicana "Reforma" que está separado de Lorenza Newton desde fevereiro de 2017, tendo o divórcio sido consumado em setembro. O casal esteve junto durante 20 anos e tem duas filhas, Mariana e Marisa.

O realizador, de 53 anos, explicou que "pouca gente sabia" do final da relação e que a mulher que o acompanhou à cerimónia é apenas uma amiga: "A Kim trabalha comigo, temos uma boa amizade. Caso apareça alguma notícia, esclarecemos que me separei em fevereiro", adiantou à publicação do seu país. Kim Morgan é guionista e atualmente trabalha no filme "Nightmare Alley", que Guillermo del Toro está a realizar.

"A forma da água" ganhou quatro Óscares, com destaque para os de Melhor Filme e Melhor Realizador, duas das mais importantes categorias.