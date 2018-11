Guitarrista dos Aerosmith sente-se mal depois de concerto e é hospitalizado

AFS Hoje às 12:45 Facebook

O guitarrista norte-americano Joe Perry, um dos membros da banda de hard rock Aerosmith, foi hospitalizado na noite de sábado depois de se ter sentido mal na sequência de um espetáculo no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

O roqueiro, de 68 anos, sentiu dificuldades em respirar e foi assistido por uma equipa médica. Antes de ser transportado para o hospital, os paramédicos tiveram de lhe dar "oxigénio e utilizaram um tubo traqueal de modo a limpar as suas vias aéreas", segundo relatou Marcee Rondan, representante do músico, ao jornal norte-americano "USA Today".

Na manhã desta segunda-feira, ainda não foi possível atualizar o estado clínico de Perry, mas de acordo com as últimas informações disponibilizadas por Rondan, o guitarrista permanecia hospitalizado, ainda que "acordado" e a reagir bem.

No espetáculo em que participou no sábado, Perry teve como parceiro o cantor Billy Joel, ao qual se juntou para uma versão de "Walk This Way", dos Aerosmith. O regresso aos palcos deverá acontecer, segundo o representante, já no final do mês de novembro.

Esta não foi a primeira vez que Joe Perry teve de ser hospitalizado em dia de atuação. Há dois anos, sentiu-se mal durante um concerto e foi forçado a abandonar o palco, depois de se ter sentado a meio de um tema.