Guitarrista dos Manowar detido por posse de pornografia infantil

Karl Logan, de 53 anos, foi detido em Charlotte, na Carolina do Norte, a 9 de agosto. A notícia veio agora a público.

Seis crimes relacionados com posse de pornografia infantil e exploração de menores estão na base da detenção do guitarrista dos Manowar, em agosto passado. A notícia vem agora a público, desconhecendo-se, no entanto, se Karl Logan saiu em liberdade após o pagamento de uma fiança de 35 mil dólares (qualquer coisa como 31 mil euros).

A banda de heavy metal oriunda de Auburn, em Nova Iorque, utilizou as redes sociais para esclarecer que "devido às questões com que Karl e os seus advogados estão a lidar neste momento", o músico não vai acompanhar os restantes elementos do grupo na sua atual digressão mundial, intitulada "The Final Battle".

O próximo concerto está agendado para 1 de novembro na Alemanha.