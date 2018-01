Gwyneth Paltrow diz que encontrou o homem da sua vida

Nuno Azinheira Hoje às 11:19, atualizado às 11:23 Facebook

Gwyneth Paltrow afirmou que o escritor e guionista Brad Falchuk é "o homem da sua vida" e que sente que é com ele que está destinada a ficar. A atriz falou também sobre o divórcio de Chris Martin.

Gwyneth Paltrow mostra-se apaixonada pelo homem de quem está noiva e com mais certezas do que nunca.

Foi no "talk show" de Stephen Colbert, "The Late Show", que a atriz e fundadora da empresa de "lifestyle" Goop, de 45 anos, falou não só sobre o divórcio com o pai dos seus filhos como da atual relação que vive com Brad Falchuk há mais de três anos.

"Ele é o homem com quem devo estar. Estou pronta para me casar", garantiu a atriz. "Durante metade da minha vida tentei aceitar o quão complexo pode ser o amor romântico, mas decidi tentar outra vez, porque acredito que encontrei o homem com quem estava destinada a ficar", acrescentou.

Recorde-se que a atriz e o guionista e produtor Brad Falchuk, mais conhecido pelo seu trabalho nas séries "Glee" e "American Horror Story", confirmaram o noivado nas capas da revista "Goop Magazine Sex & Love", depois de três anos de namoro.

Gwyneth Paltrow falou ainda com todo o à-vontade sobre o divórcio do pai dos filhos, o vocalista dos Coldplay, Chris Martin, de 40 anos. "Ele é como meu irmão, somos muito próximos. O divórcio foi terrível, muito doloroso, difícil. Queríamos que os nossos filhos fossem o menos afetados possível e que a família continuasse apesar de não sermos um casal. Esse foi o nosso objetivo", declarou.

A atriz e o músico têm dois filhos em comum, Apple, de 13 anos, e Moses, de 11, frutos do casamento de dez anos. Apesar do divórcio, foram vistos desde aí várias vezes juntos em férias em família.