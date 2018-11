Gwyneth Paltrow lança linha de roupa para "eliminar a vergonha"

AFS Hoje às 15:50 Facebook

Gwyneth Paltrow lançou, esta terça-feira, uma linha de roupa com uma variedade enorme de tamanhos. O objetivo é ajudar as mulheres que tenham problemas com o seu corpo.

A atriz, de 46 anos, pegou na sua marca Goop, que fundou em 2008, e juntou-se à Universal Standard para desenhar uma coleção que tivesse disponíveis tamanhos para todos os tipos de silhueta feminina.

"O nosso foco é ajudar as mulheres a tomarem decisões que as façam sentir bem e eliminar a vergonha das suas vidas, esteja essa vergonha associada à saúde sexual, à idade ou ao stresse", disse Gwyneth Paltrow em comunicado.

A artista adiantou ainda que a missão de cada um de nós é fazer os outros sentirem-se bem consigo próprios."Acredito que somos fortes se todos os tipos se juntarem para puxarmos uns pelos outros. Por isso, é que nos juntámos à Universal Standard para criar esta linha", prosseguiu.

"Esperamos assim que esta colaboração continue a colocar este assunto no centro de todas as conversas sobre as tendências. (...) Queremos que as pessoas abracem a ideia de que todas as mulheres, independente do tamanho, merecem acessos iguais", rematou.

Esta edição "Goop X Universal Standar" é composta por cinco peças de roupa consideradas pela marca "essenciais elegantes". Desta lista fazem parte dois casacos, um macacão, umas calças e um vestido.