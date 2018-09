Gwyneth Paltrow recorda como venceu a depressão pós-parto

João Manuel Farinha Hoje às 12:37 Facebook

Twitter

A atriz norte-americana Gwyneth Paltrow explicou como é que ultrapassou a depressão pós-parto que sofreu depois do nascimento do segundo filho, Moses, de doze anos, fruto da união com o ex-marido Chris Martin.

A intérprete, de 46 anos, revelou numa entrevista ao "The Goop Podcast" que, contrariamente aos conselhos médicos, optou por recorrer a uma terapia alternativa em vez da tradicional medicação que lhe foi aconselhada por um médico.

"Eu pensei, bem, e se eu fosse à terapia, me começasse a exercitar outra vez, parasse de beber álcool, desse a mim mesma um período de regeneração e dormisse mais? Realmente saí [da depressão] ", revelou Paltrow.

"Foi realmente chocante para mim porque eu nunca pensei que seria uma pessoa que sofresse uma depressão pós-parto", isto porque depois do nascimento de Apple (primeira filha), "eu estava eufórica e presumi que acontecesse o mesmo com Moses" mas "demorou um pouco" e "fui realmente para um lugar escuro", contou a atriz.

"Pensava que a depressão pós-parto significava que tu choravas todos os dias e eras incapaz de cuidar de uma criança. Mas existem diferentes nuances e profundidades e é por isso que acho muito importante que as mulheres falem sobre isso", disse ainda Paltrow.

O casamento de Gwyneth Paltrow e de Chris Martin, vocalista dos Coldplay, terminou em 2016, uma década depois do nascimento de Moses. Atualmente, o cantor namora com Dakota Johnson, conhecida pela participação em "50 Sombras de Grey", e a atriz assumiu uma relação com o produtor de cinema Brad Falchuk.