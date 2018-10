Hailey Baldwin avança com pedido para se chamar Hailey Bieber

Carolina Morais Hoje às 14:21 Facebook

Segundo a imprensa norte-americana, Hailey Baldwin já avançou com os documentos legalmente necessários para adquirir o apelido do seu marido, Justin Bieber. Mas tudo indica que é por motivos profissionais.

Cerca de um mês após o casamento com Justin Bieber, Hailey Baldwin está pronta para que lhe comecem a chamar Mrs. Bieber. Segundo apurou o site "The Blast", a manequim de 21 anos avançou esta semana com os documentos legalmente necessários para adquirir o apelido do seu marido - embora com um objetivo puramente profissional.

É que, de acordo com os documentos legais, a modelo registou o nome "Hailey Bieber" como uma marca comercial, com o intuito de a utilizar associada a uma nova linha de roupa, entretanto também registada como HRB3. A nível pessoal, e a avaliar pelas suas redes sociais, a jovem norte-americana pretende continuar a ser chamada de Hailey Baldwin.

Estes documentos são a derradeira (e tão esperada) prova do casamento de Justin e Hailey, que até à data se abstiveram de comentar o assunto. O site TMZ já confirmou, no entanto, que o recém-casal planeia organizar uma cerimónia pomposa para amigos e familiares nos "próximos meses".