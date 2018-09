Harry e Meghan Markle vão faltar à festa dos 70 anos do príncipe Carlos

Carolina Morais Hoje às 11:02 Facebook

Recém-casados, o príncipe Harry e Meghan Markle têm um bom motivo para não estar presentes na festa do 70.º aniversário do príncipe Carlos, marcada para o próximo mês.

Apesar de apenas fazer anos a 14 de novembro, o príncipe Carlos já tem uma festa preparada para o dia 25 de outubro. Segundo a "Vanity Fair", é a mulher, Camilla Parker-Bowles, quem está a organizar o evento, que incluirá um jantar e um concerto.

Mas nem todos poderão estar presentes neste especial 70.º aniversário. Harry e Meghan Markle vão embarcar na primeira digressão real, dedicando as últimas semanas de outubro a visitar Austrália, Nova Zelândia, ilhas Fiji e Tonga.

No entanto, se bem se lembra, o jovem casal já prestou a sua homenagem ao príncipe Carlos. Logo após o casamento, em maio, adiaram a lua-de-mel para estarem presentes numa festa em honra do filho de Isabel II, que decorreu nos jardins do palácio de Buckingham.

"Vai ser uma noite muito especial e o Carlos está ansioso. O Harry e a Meghan não poderão lá estar, porque estarão fora do país. Foi por isso que fizeram questão de estar na festa em maio", explicou uma fonte.

Ao que tudo indica, os restantes membros da família real não irão faltar. Kate Middleton já estará de regresso da licença de maternidade e irá comparecer ao evento com o seu marido, o príncipe William.