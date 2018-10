Harry e Meghan mostram-se apaixonados em visita oficial à Austrália

DS Hoje às 12:17 Facebook

Corre de vento em popa a visita oficial de Meghan Markle e do príncipe Harry de Inglaterra à Austrália. Apesar da gravidez da ex-atriz, os duques de Sussex não interrompem as suas atividades protocolares e mostram-se muito apaixonados.

A revelação por parte do palácio de Kensington de que Meghan Markle está grávida aconteceu na segunda-feira, mas no dia seguinte a duquesa rumou até à Austrália com o marido, Harry, numa visita oficial que se vai estender até ao dia 31 de outubro.

Apesar de serem 76 os compromissos e atividades oficiais em agenda, que se vão alargar a outros países, como Nova Zelândia, Tonga e República das Fiji, e cuja temática se engloba na liderança juvenil, ambiente e conservação do planeta, os duques de Sussex não se deixam afetar pelo pouco tempo livre que têm para desfrutar da companhia um do outro.

Esta quinta-feira, durante a visita a uma praia de Melbourne, Harry e Meghan Markle juntaram-se a uma operação de limpeza e revelaram-se sempre muito unidos, apaixonados e bem-dispostos, como comprovam as fotografias que podem ser vistas na galeria.

Casada desde maio com o filho mais novo de Diana de Gales e do príncipe Carlos, Meghan Markle está grávida pela primeira vez. O bebé, que nascerá na próxima primavera, vai ocupar a sétima posição na linha de sucessão ao trono britânico.