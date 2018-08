Harry e Meghan pedem "compreensão e respeito" após polémica com o pai da noiva

Dúlio Silva 15 Maio 2018 às 13:05 Facebook

Twitter

A Casa Real britânica reagiu com parcimónia ao esquema em que Thomas Markle confirmou estar envolvido para tirar dividendos de uma sessão fotográfica combinada com um "paparazzo". O príncipe Harry de Inglaterra e Meghan pedem "compreensão e respeito".

"Este é um momento profundamente pessoal para Meghan Markle nos dias que antecedem o seu casamento", afirmou um porta-voz do Palácio de Kensington, citado pela CNN.

Parco em palavras, o assessor da Casa Real britânica não quis adiantar detalhes sobre a forma como os noivos estão a lidar com a história contada, no domingo, pelo jornal britânico "Daily Mail", que desmonta o esquema em que o pai da noiva esteve envolvido e do qual recebeu, segundo a mesma publicação, 100 mil libras (aproximadamente 113 mil euros).

"Ela e o príncipe Harry pedem novamente que compreensão e respeito sejam estendidos ao Sr. Markle nesta situação difícil", declarou apenas o porta-voz.

Entretanto, em declarações ao site TMZ, Thomas Markle corroborou que as fotografias reproduzidas na imprensa internacional em que surge a preparar-se para o casamento da filha foram combinadas com um "paparazzo".

O pai de Meghan confirmou ainda que recebeu dinheiro, mas menos do que o valor apontado inicialmente.

Os noivos oficializam a relação de dois anos no próximo sábado, dia 19. A cerimónia religiosa acontece na Capela de St. George, no Castelo de Windsor.