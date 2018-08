Harry e Meghan trocam alianças e já são marido e mulher

Nuno Azinheira 19 Maio 2018 às 12:51 Facebook

O príncipe Harry e Meghan Markle já são marido e mulher. O casamento, que ainda decorre na Capela de St. George, no Castelo de Windsor, ficou marcado logo no início pelo "sim", numa cerimónia que teve início com cinco minutos de atraso em relação ao que estava inicialmente previsto.

O juramento dos noivos aconteceu perante o olhar atento da rainha Isabel II, vestida de verde claro, dos restantes familiares e de muitos convidados ilustres. Os noivos trocaram alianças "como sinal" da união, pelas 12.35 horas.

Harry, o sexto na linha de sucessão ao trono do Reino Unido, chegou à capela de St. George às 11.35 horas, acompanhado do irmão, seu padrinho de casamento. Ambos vinham vestidos com uniforme militar. E foram muito aplaudidos à chegada.

Já a noiva chegou à capela às 11.57 horas, tendo sido transportada ao altar pelo Príncipe Carlos, depois da "novela" que afastou o seu pai do casamento.

De vestido branco, da autoria da estilista Clare Waight Keller, a primeira mulher a ser nomeada diretora artística da Givenchy, Meghan entrou sorridente na capela onde acabou de se casar.

Após a cerimónia religiosa, que ainda decorre, o casal percorrerá um caminho de 3,2 quilómetros, onde será saudado pelos milhares de súbditos que acompanham a cerimónia através de ecrãs gigantes que foram colocados em Windsor no exterior do castelo.