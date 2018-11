Harvey Weinstein acusado de violar virgem de 16 anos

Carolina Morais Hoje às 10:28 Facebook

Uma atriz acusa Harvey Weinstein de a ter violado quando tinha apenas 16 anos e ainda era virgem. "Ele não perdeu tempo até exigir, de forma agressiva e ameaçadora, sexo", lê-se nos documentos judiciais.

Quando se pensava que o escândalo sexual que manchou o nome de Harvey Weinstein não podia piorar, eis que isso mesmo acontece. Agora, uma aspirante a atriz e ex-modelo polaca acusa o produtor cinematográfico de a ter violado quando era menor, de apenas 16 anos, e virgem.

Os documentos judiciais que formalizam a acusação foram obtidos pelo "The New York Post". Estes não esclarecem a identidade da mulher - que é nomeada apenas como Jane Doe -, mas descrevem ao pormenor o crime que remonta a 2002.

Depois de ter aceitado almoçar com a jovem para falar da sua futura carreira, Weinstein tê-la-á levado para o seu apartamento em Nova Iorque para concluir a dita reunião de negócios. "Ele não perdeu tempo até exigir, de forma agressiva e ameaçadora, sexo", lê-se na acusação.

"Weinstein ameaçou e pressionou Jane Doe, dizendo que foi ele quem 'fez' as carreiras de Penélope Cruz e Gwyneth Paltrow, e que nenhuma delas estaria a trabalhar se não fosse ele. Depois tirou as calças e agarrou Jane Doe à força, enquanto pegava na mão dela e a forçava a tocar e a massajar o seu pénis", continua a descrição. O fundador da The Weinstein Company terá ficado "enraivecido" quando a modelo adolescente rejeitou os seus avanços e não a terá deixado sair.

Nos anos que se seguiram, o produtor continuou a perseguir a jovem e, apesar da contínua rejeição, chegou a arranjar-lhe uma participação no filme de 2004 "The Nanny". Ainda segundo os documentos, em 2008 tentou que a jovem assinasse contrato com uma agência de modelos e, enquanto se reuniam para esse efeito, terá feito um comentário impróprio depois de ver Christina Aguilera aparecer na televisão. "Depois desabotoou as calças e começou a tocar no seu pénis", asseguram os documentos.

Todos estes anos de abusos acabaram por deixar a atriz num estado depressivo e de anorexia. Trata-se da décima mulher a acusar Harvey Weinstein de assédio e abuso sexual. O julgamento continua a decorrer.