Harvey Weinstein agredido em restaurante

Harvey Weinstein foi agredido num restaurante onde se encontrava a jantar, no Arizona. O site TMZ adianta que o produtor de cinema foi atacado com dois murros na cara por parte de um estranho.

O incidente ocorreu esta quarta-feira à noite, no restaurante Elements, situado no resort de luxo Sanctuary Camelback Mountain Resort, em Scottsdale, Arizona, nos Estados Unidos, onde Weinstein se encontrava a jantar com o seu mentor.

Segundo conta o TMZ, tudo começou quando o produtor de cinema, neste momento em terapia depois de ter sido acusado por dezenas de atrizes de abuso e assédio sexual, foi abordado por um dos dois homens que se sentaram ao lado de Harvey Weinstein.

Steve, o nome do agressor, aproximou-se de Weinstein e pediu-lhe para que este tirasse uma fotografia consigo porque "adorava os seus filmes". Segundo este homem, o produtor de Hollywood terá reagido mal e ter-lhe-á pedido que se retirasse.

Contrariando o seu testemunho, o gerente do restaurante alega que o produtor cinematográfico foi simpático, respondendo apenas que preferia "não tirar fotografias neste momento". O mesmo gerente acrescenta que os dois apertaram as mãos e que Steve voltou para a sua mesa.

Certo é que quando Weinstein e o seu "coach" se levantaram, por volta das 21.00 locais, Steve, alegadamente alcoolizado, aproximou-se do Harvey e esmurrou-o duas vezes depois de lhe gritar: "És uma m*rda por tudo o que fizeste a estas mulheres". A agressão terá sido de tal forma forte que Weinstein tropeçou para trás e quase caiu.

A pessoa que filmou o incidente perguntou ao produtor se queria chamar a polícia mas, depois de este recusar, todos terão abandonado o restaurante.