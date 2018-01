HBO fura boicote e organiza "after party" no fim dos Globos

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:29 Facebook

O canal de televisão HBO furou o boicote e organizou a tradicional festa que sucede à cerimónia dos Globos de Ouro, mesmo depois da Creative Arts Agency ter cancelado a sua.

Naomi Campbell, Ricky Martin, Laura Dern, Lena Dunham ou Paris Hilton foram algumas das caras conhecidas que marcaram presença naquela que terá sido a principal festa a acontecer depois da cerimónia dos Globos de Ouro, que teve lugar na noite deste domingo.

Como acontece todos os anos, são várias as organizações que promovem a tradicional "afterparty", para onde atores, produtores ou realizadores se dirigem após a cerimónia. A HBO não foi exceção, num ano que ficou marcado pela recusa da Creative Arts Agency (CAA) em fazer a festa. A agência organizadora dos Globos de Ouro optou por investir o dinheiro num fundo de defesa de legal de ajuda às vítimas de assédio sexual.

A decisão da CAA havia sido noticiada em dezembro, bem como a sua intenção de se juntar à iniciativa "50-50 by 2020", comprometendo-se a promover e alcançar a igualdade de género na liderança da empresa num período de três anos.

Inicialmente, também a Netflix havia cancelado a sua festa pós-cerimónia, geralmente organizada com a The Weinstein Company, empresa que era copresidida por Harvey Weinstein, sobre quem recaem dezenas de acusações de assédio sexual. Contudo, os responsáveis da empresa de serviços de streaming voltaram atrás com a decisão e optaram por organizar a sua própria festa, sem qualquer ligação com a produtora de Weinstein.

De acordo com a revista "The Hollywood Reporter", a festa da Netflix realizou-se no Hotel Waldorf e não numa tenda por trás do Beverly Hilton, hotel onde decorreu a cerimónia.