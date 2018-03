Heidi Klum aos beijos com o guitarrista dos Tokio Hotel

Nuno Azinheira Hoje às 11:48 Facebook

A modelo alemã vive novo romance ao lado do guitarrista dos Tokio Hotel, Tom Kaulitz. A boa-nova sobre a vida amorosa de Heidi Klum foi confirmada pela imprensa britânica.

Os dois foram vistos aos beijos, este domingo, no intervalo das gravações da versão norte-americana do programa "Got Talent", do canal NBC, em que Heidi participa como jurada. O jornal britânico "Daily Mail" acrescentou ainda a confirmação dada pela estilista sobre o possível namoro.

As suspeitas de que os dois seriam um casal surgiram pela primeira vez depois de terem sido apanhados a entrar no mesmo carro, após terem almoçado no restaurante Delilah, em West Hollywood.

Até ao momento, nas redes sociais de Heidi Klum não existe qualquer publicação que confirme o seu relacionamento com Tom Kaulitz, que é 16 anos mais novo que a estilista, de 44.

O guitarrista alemão ficou conhecido pelo "piercing" no lábio e as rastas que utilizava, quando, há oito anos, os Tokio Hotel, banda composta ainda pelo seu irmão e vocalista Bill Kaulitz, o pianista Georg Listing e o baterista Gustav Schäfer, lançaram os temas "Moonsoon" e "Ready set go!".

Recorde-se que a jurada do referido programa de talentos está solteira desde setembro do ano passado, quando colocou um ponto final na relação que mantinha com Vito Schnabel, de 31.

Heidi tem quatro filhos, fruto do seu casamento com o cantor britânico Seal: Helen, com 13 anos, Henry, de 12, Johan, de 11, e Lou, de oito.