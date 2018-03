Helen Mirren sem filtros e sem maquilhagem antes dos Óscares

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:54 Facebook

Helen Mirren, de 72 anos, publicou uma fotografia enquanto se preparava para a cerimónia dos Óscares, antes de ser maquilhada. De seguida, devidamente produzida, acabou por mostrar o resultado final.

A atriz britânica é uma verdadeira aficionada do Instagram e tem por hábito partilhar com os seguidores uma boa parte das suas atividades pessoais e profissionais. Esta terça-feira, a intérprete partilhou uma imagem registada no passado domingo, antes da cerimónia da 90.ª edição dos Óscares.

Sendo esta a fotografia do "antes", seguiu-se mais tarde a imagem do "depois", já junto da equipa responsável pelo seu visual para a cerimónia de entrega dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

A primeira publicação da atriz foi alvo de vários comentários, de várias nacionalidade. Destaque para um elogio do "verdadeiro artista" de Portugal, o humorista Herman José. "És uma inspiração!", considerou o comediante.